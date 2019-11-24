Залез на крышу с сапкой и топором. Бросался кирпичами - как полицейские психа с крыши снимали

В Одессе полицейский упал с высоты во время задержания 31-летнего мужчины. Происшествие случилось 23 ноября на ул. Достоевского.

Нарушитель взяв с собой топор, нож и сапу, вылез на гараж в частном секторе, начал разбирать дымоход и бросать кирпичи в близлежащие дома и автомобили, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Автор: facebook.com/odesapolice В Одессе неуравновешенный мужчина залез на гараж и бросался в людей камнями

"На просьбы полицейских он не реагировал, вел себя неадекватно, кричал нецензурные слова. После длительных уговоров один из инспекторов вылез на гараж, чтобы снять мужчину, однако он начал бросаться в полицейского шифером. В результате полицейский не удержался и упал с крыши примерно с 5-метровой высоты. Инспектора забрала бригада скорой помощи", - рассказали патрульные.

Неадекватный мужчина живет на своем участке без света, газа, воды и психически есть больным, а на крышу забрался с топором, тяпкой и ножом, рассказал очевидец инцидента Денис Шацило, передает УНИАН.

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"Когда по вызову приехал первый экипаж патрульных, мужчина бросил в служебный автомобиль кирпич, попав в капот. Психопата уговорить не удавалось ни его матери, ни вежливым копам ... Пока он бегал по крышам соседей, ломая сапой шифер и бросаясь в людей, пришлось разрядить в него две обоймы с травмата исключительно в рамках самообороны, но боли этот психически больной человек не чувствует", - добавил он.

Автор: facebook.com/odesapolice Во время задержания агрессивного мужчины пострадал полицейский. Он упал с крыши гаража

Снять со здания мужчину удалось сотрудникам спецподразделения "ТОР" (тактико-оперативное реагирование), которые разоружили его и передали работникам специализированной медицинской помощи.

Впоследствии выяснилось, что 31-летний мужчина находился в розыске за побег из психиатрической больницы.

В Каменском Днепропетровской области злоумышленник с молотком и ножом напал на полицейских. В результате пострадали 4 работника полиции. С места происшествия изъяты нож и молоток.