Залез на крышу с сапкой и топором. Бросался кирпичами - как полицейские психа с крыши снимали

В Одессе полицейский упал с высоты во время задержания 31-летнего мужчины. Происшествие случилось 23 ноября на ул. Достоевского.
Нарушитель взяв с собой топор, нож и сапу, вылез на гараж в частном секторе, начал разбирать дымоход и бросать кирпичи в близлежащие дома и автомобили, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
"На просьбы полицейских он не реагировал, вел себя неадекватно, кричал нецензурные слова. После длительных уговоров один из инспекторов вылез на гараж, чтобы снять мужчину, однако он начал бросаться в полицейского шифером. В результате полицейский не удержался и упал с крыши примерно с 5-метровой высоты. Инспектора забрала бригада скорой помощи", - рассказали патрульные.
Неадекватный мужчина живет на своем участке без света, газа, воды и психически есть больным, а на крышу забрался с топором, тяпкой и ножом, рассказал очевидец инцидента Денис Шацило, передает УНИАН.
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"Когда по вызову приехал первый экипаж патрульных, мужчина бросил в служебный автомобиль кирпич, попав в капот. Психопата уговорить не удавалось ни его матери, ни вежливым копам ... Пока он бегал по крышам соседей, ломая сапой шифер и бросаясь в людей, пришлось разрядить в него две обоймы с травмата исключительно в рамках самообороны, но боли этот психически больной человек не чувствует", - добавил он.
Снять со здания мужчину удалось сотрудникам спецподразделения "ТОР" (тактико-оперативное реагирование), которые разоружили его и передали работникам специализированной медицинской помощи.
Впоследствии выяснилось, что 31-летний мужчина находился в розыске за побег из психиатрической больницы.
В Каменском Днепропетровской области злоумышленник с молотком и ножом напал на полицейских. В результате пострадали 4 работника полиции. С места происшествия изъяты нож и молоток.
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