Мужчина поджег себя в центре Луцка

На Театральной площади в Луцке мужчина облился горючей веществом и поджег себя. Фото - 24 канал

На Театральной площади в Луцке на Волыни вечером 13 мая мужчина облился горючим веществом и поджег себя.

Произошло это около 21.00 во время концерта ко Дню матери, сообщает "Волынь 24".

Как отмечает издание, мужчина старшего возраста начал дебоширить. Полиции указали на хулигана, и когда правоохранители подошли к мужчине, тот облился легковоспламеняющимся веществом и поджег себя зажигалкой.

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Тушить пламя бросились очевидцы. Мужчину госпитализировали.

В Кременчуге 72-летняя женщина подожгла себя в собственной квартире. Соседи рассказали, что горит квартира на втором этаже, в которой проживает пенсионерка. На диване в огне пожарные нашли женщину, у которой обгорело 50% тела - ожоги 2 и 3 степени. Пострадавшую "скорая" доставила в ожоговый центр районной больницы, где она умерла.