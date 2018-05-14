Мужчина поджег себя в центре Луцка

На Театральной площади в Луцке на Волыни вечером 13 мая мужчина облился горючим веществом и поджег себя.
Произошло это около 21.00 во время концерта ко Дню матери, сообщает "Волынь 24".
Как отмечает издание, мужчина старшего возраста начал дебоширить. Полиции указали на хулигана, и когда правоохранители подошли к мужчине, тот облился легковоспламеняющимся веществом и поджег себя зажигалкой.
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Тушить пламя бросились очевидцы. Мужчину госпитализировали.
В Кременчуге 72-летняя женщина подожгла себя в собственной квартире. Соседи рассказали, что горит квартира на втором этаже, в которой проживает пенсионерка. На диване в огне пожарные нашли женщину, у которой обгорело 50% тела - ожоги 2 и 3 степени. Пострадавшую "скорая" доставила в ожоговый центр районной больницы, где она умерла.
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