Мужчина пережил падение с окна многоэтажки

В Запорожье 27-летний мужчина выпал из 4-го этажа дома и выжил. Фото: facebook.com/AMBULANCEZP

В Запорожье 27-летний мужчина выпал из 4-го этажа дома по улице Гоголя.

Пострадавший получил тяжелые травмы, был госпитализирован. Об этом сообщает Запорожский областной центр экстренной медицины и катастроф.

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"На месте происшествия работала 1-я реанимационная бригада. Пострадавший получил тяжелую сочетанную травму: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму грудной клетки, травму живота, травму голеностопного сустава", - сообщили медики.

Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Из окна многоэтажки на ул. Степана Бандеры в Ровно выпала мать 3-х детей. Она упала на автомобиль "ВАЗ", который был припаркован во дворе дома, и осталась жива. Получила тяжелые травмы.