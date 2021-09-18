Мужчина обстрелял машину с детьми

В Черновцах 22-летний злоумышленник стрелял по автомобилю, в котором находились трое детей 8, 14 и 15 лет и двое взрослых.
Происшествие произошло вечером 17 сентября, сообщают в полиции.
По словам 44-летнего пострадавшего, во время движения на Daewoo Lanos водитель легковушки Volkswagen Bora несколько раз выстрелил в его машину и скрылся. Вследствие разбилось стекло передней и задней пассажирской двери справа.
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Предварительно водители поссорились на перекрестке. Через что злоумышленник преследовал потерпевшего.
Полиция задержала стрелка и изъяли у него пневматический пистолет калибра 4,5 мм и автомобиль.
В Киеве на ул. Здолбуновской пьяный мужчина открыл стрельбу из-за замечания. Инцидент произошел в среду, 15 сентября.
Свидетели происшествия рассказали, что причиной стрельбы стала реакция мужчины на замечания граждан о запрете употребления спиртных напитков в общественном месте.
Стрелка задержали и изъяли у него пистолет "Форт" с патронами.
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