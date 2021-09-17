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пятница, 17 сентября 2021 14:51

Неизвестный стрелял по перехожих из арбалета. Минимум двое погибших

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Неизвестный стрелял по перехожих из арбалета. Минимум двое погибших
Полиция арестовала стрельца / Het Paarol

По меньшей мере двое человек погибли в Нидерландах после того, как мужчина застрелил их из арбалета со своего балкона.

Полиция восточной нидерландской провинции Оверэйсел подтвердила, что два человека погибли, а третий ранен в результате инцидента в городе Алмело. Об этом пишет Independent.

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Видео, распространяющиеся в интернете, показывают, как мужчина без рубашки стреляет по улице из арбалета с балкона квартиры. Вооруженная полиция, оцепила район, и открыла огонь по подозреваемому. Стрельца арестовали.

В США бывший морской пехотинец устроил бойню - убил четырех членов семьи. Лишь 11-летняя Лэнхэм Дельгадо была ранена и притворилась мертвой, чтобы выжить.

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