Неизвестный стрелял по перехожих из арбалета. Минимум двое погибших

Полиция арестовала стрельца / Het Paarol

По меньшей мере двое человек погибли в Нидерландах после того, как мужчина застрелил их из арбалета со своего балкона.

Полиция восточной нидерландской провинции Оверэйсел подтвердила, что два человека погибли, а третий ранен в результате инцидента в городе Алмело. Об этом пишет Independent.

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Видео, распространяющиеся в интернете, показывают, как мужчина без рубашки стреляет по улице из арбалета с балкона квартиры. Вооруженная полиция, оцепила район, и открыла огонь по подозреваемому. Стрельца арестовали.

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