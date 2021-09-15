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среда, 15 сентября 2021 16:32

В Киеве мужчина на замечание отреагировал стрельбой

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В Киеве на ул. Здолбуновской пьяный мужчина открыл стрельбу из-за замечания. Инцидент произошел в среду, 15 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Автор: Нацполиция
  На фото мужчина, который открыл стрельбу из-за замечания
На фото мужчина, который открыл стрельбу из-за замечания

Свидетели происшествия рассказали, что причиной стрельбы стала реакция мужчины на замечания граждан о запрете употребления спиртных напитков в общественном месте.

Стрелка задержали и изъяли у него пистолет "Форт" с патронами. В результате инцидента никто не пострадал.

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"Задержанный - 51-летний киевлянин. Мотивы своего поступка не объяснил", - отметили в полиции.

Стрелку объявили о подозрении. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

За содеянное мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

В Киеве вооруженный мужчина открыл огонь по работникам ремонтной бригады дорожного-эксплуатационного управления Печерского района. Ранен один рабочий.

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Дата
15
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