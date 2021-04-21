В Киеве мужчина стрелял в дорожников, есть раненый

В Киеве вооруженный мужчина открыл огонь по работникам ремонтной бригады дорожного-эксплуатационного управления Печерского района. Ранен один рабочий.
Инцидент произошел 21 апреля, сообщил в Тelegram "Киев Оперативный".
Отмечается, что работники выполняли текущий ремонт Железнодорожного шоссе и Военного проезда. В частности, фрезеровали старое покрытие.
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"Во время работ к бригаде подъехал неизвестный мужчина на белом автомобиле Renault. Он начал словесный конфликт. Потом открыл огонь. Первый выстрел был в воздух. Следующий – по людям. Ранения получил механизатор фрезы", – говорится в посте.
На место вызвали полицию и медиков. Пострадавшего дорожника госпитализировали. Нападающий с места инцидента убежал.
В кафе "Баку" на ул. Антоновича в Киеве неизвестные устроили стрельбу из травматического оружия. Пострадали несколько человек. После стрельбы злоумышленники скрылись на Mitsubishi серого цвета.
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