В столичном кафе устроили стрельбу, есть раненые

В кафе "Баку" в Киеве неизвестные устроили стрельбу. Фото - facebook.com/dtp.kiev.ua

В кафе "Баку" на улице Антоновича в Киеве неизвестные устроили стрельбу из травматического оружия.

Пострадали несколько человек. После стрельбы злоумышленники скрылись на Mitsubishi серого цвета, сообщает dtp.kiev.ua.

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"Предварительно, несколько иностранцев в ходе конфликта начали стрельбу из травматического оружия. Пострадали несколько человек. Иностранцы - гости из бывших южных республик Советского Союза", - сказано в сообщении.

Обстоятельства конфликта устанавливают полицейские.

1 декабря в Киеве на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные обстреляли черный Range Rover. За рулем авто был бизнесмен и депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев. Его сын 3-летний Александр - погиб.