Мужчина на границе остался без автомобиля, потому что занимался махинациями

У 51-летнего мужчины конфисковали автомобиль Volkswagen Tiguan 2017 выпуска, который он пытался ввезти на территорию Украины. Фото: facebook.com/GLcustomsUA

Во Львовской области на пункте пропуска "Шегини - Медика" у 51-летнего мужчины конфисковали автомобиль Volkswagen Tiguan 2017 выпуска, который он пытался ввезти на территорию Украины.

Мужчина уменьшил стоимость автомобиля и подал неправдивую информацию о покупке, сообщили в Галицкой таможне Гостаможслужбы.

"К таможенному оформлению гражданин подал документы, согласно которым автомобиль стоимостью 10 200 евро он приобрел в одной из немецких компаний. Однако во время таможенных формальностей обнаружены другие документы, согласно которым стоимость авто более 13 тысяч евро, а продавцом указано другую компанию, чем в представленных к таможенному контролю документах", - говорится в сообщении.

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Автомобиль у украинца конфисковали. Мужчине грозит штраф в размере 100% стоимости товара.

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