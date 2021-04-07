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среда, 07 апреля 2021 10:08

Мошенница продавала квартиры в новостройках по несколько раз
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На Киевщине мошенница продавала квартиры в новостройках по нескольку раз.

Жилые комплексы, где 40-летняя женщина проворачивала свои махинации, находятся в селе Крюковщина, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Известно, что жертвами мошенницы стали 10 человек. Они заплатили ей около 5 млн грн.

Мошенница продавала квартиры в новостройках по несколько раз
Фото: kv.npu.gov.ua
Мошенница продавала квартиры в новостройках по несколько раз
Мошенница продавала квартиры в новостройках по несколько раз

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По месту жительства подозреваемой были проведены обыски, в ходе которых нашли вещественные доказательства. Женщине сообщили о подозрении. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

В Одессе неизвестные вытолкали мужчину из его собственной квартиры. А на входной двери злоумышленники установили новые замки.

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