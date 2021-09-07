Мужчина изнасиловал вдвое старшую односельчанку

Фото: Нацполиция

В селе Малая Александровка Бориспольского района Киевской области 24-летний местный житель изнасиловал 50-летнюю женщину.

Инцидент произошел 5 сентября, сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Злоумышленник зашел до односельчанки якобы для того, чтобы поинтересоваться, нет ли в доме его матери.

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"В доме, кроме пострадавшей, больше никого не было. Злоумышленник применил физическую силу и изнасиловал ее, после чего скрылся с места происшествия. Мужчину нашли по месту жительства", - говорится в сообщении.

Насильника задержали и сообщили о подозрении. За содеянное ему грозит лишение свободы от трех до пяти лет.

Обокрал, избил, изнасиловал и чуть не задушил свою 90-летнюю жертву 16-летний студент в райцентре Владимирец Ровенской области. Парню не хватало денег на развлечения и он решил ограбить одинокую старую женщину, которая живет неподалеку. Он обнаружил ее незапертый дом и надругался над беспомощной 90-летней хозяйкой.