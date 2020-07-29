Мужчина избил знакомую у вокзала

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29 июля в Ивано-Франковске, возле Привокзального сквера, мужчина ударил по голове женщину, которая с ним отдыхала.

От удара женщина упала, ударилась об лавку и рассекла ногу. Об этом сообщает пресс-служба Муниципальной инспекции Ивано-Франковской области.

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Конфликт заметили муниципалы и вызвали на место происшествия полицию и "скорую". Всех участников задержали, женщине оказали первую домедицинскую помощь.

Обидчика отправили в городской отдел полиции для привлечения к ответственности. А пострадавшую госпитализировали для оказания квалифицированной помощи.

В Днепре мужчина посреди улицы избил женщину до обморочного состояния. При этом прохожие спокойно наблюдали за "расправой". На место инцидента вызвали полицию и "скорую". Пострадавшую госпитализировали с травмой головы. Злоумышленника задержали правоохранители. Им оказался сожитель женщины.