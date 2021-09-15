 
Ексклюзивы
1/5
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Просмотров: 549
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
Просмотров: 144
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Просмотров: 369
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1962
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
Просмотров: 459
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
Просмотров: 432
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
Просмотров: 1080
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
1 Просмотров: 1251
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Просмотров: 5895
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1656
Фото
Все фото
3
3
3
5
7
В центре города рванул автомобиль. Есть погибшие: первые фото
В центре города рванул автомобиль. Есть погибшие: первые фото
Мужчина хотел взорвать дом с женой и детьми
Мужчина хотел взорвать дом с женой и детьми
В Молдове задержали украинский самолет с контрабандой
В Молдове задержали украинский самолет с контрабандой
63 женщин освободили из сексуального рабства
63 женщин освободили из сексуального рабства
Покупателю авто проломили голову и выбросили в лесополосе
Покупателю авто проломили голову и выбросили в лесополосе
Видео
Все видео
"Я воспитан на русском" - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал
"Я воспитан на русском" - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал
"Герой парковки" заблокировал въезд коммунальной технике - люди отомстили
"Герой парковки" заблокировал въезд коммунальной технике - люди отомстили
Авария в Турции: рассказали о состоянии пострадавших украинцев
Авария в Турции: рассказали о состоянии пострадавших украинцев
В Днепре водитель на полной скорости сбил четырех пешеходов
В Днепре водитель на полной скорости сбил четырех пешеходов
Пьяный депутат сбил пешехода и пытался скрыться
Пьяный депутат сбил пешехода и пытался скрыться
Интервью
1/5
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 315
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 495
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 648
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
11 Просмотров: 2385
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
Просмотров: 2997
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
14 сентября 2021
Просмотров: 99
Париж знову закрив епоху "Барселони"
Перший – експериментальний – розіграш Ліги чемпіонів виграла іспанська "Барселона". То була велика команда нідерландського тренера Йогана ...
среда, 15 сентября 2021 10:05

Мужчина хотел взорвать дом с женой и детьми
3

  Комментировать

На Херсонщине мужчина после ссоры с женой забаррикадировался в доме и угрожал его взорвать. Его задержали
Фото: facebook.com/khersonpolice.official
На Херсонщине мужчина после ссоры с женой забаррикадировался в доме и угрожал его взорвать. Его задержали
На Херсонщине мужчина после ссоры с женой забаррикадировался в доме и угрожал его взорвать. Его задержали

В поселке Ивановка Херсонской области 45-летний мужчина после ссоры с женой забаррикадировался в доме и угрожал его взорвать 13 августа.

Женщина с четырьмя детьми успела выбежать из дома и вызвала полицию, сообщили в отделе коммуникации областного ведомства.

"Во время семейной ссоры подозреваемый взял гранату и начал угрожать родным. Женщина и дети вышли из дома. Мужчина закрылся на втором этаже и отказывался выходить", - рассказал начальник Генического районного отдела полиции Сергей Балута.

После длительных переговоров мужчина все же сдался и отдал гранату. Его задержали. В кармане полицейские нашли еще одну гранату РГД-5. Следствие продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Строитель поджег дом жены и хотел взорвать полицейских

Ссоры с драками последние четыре месяца происходили почти ежедневно, рассказала жена задержанного Елена, передает Общественное.

Причиной стал развод. Накануне мужчина получил предписание на 10 дней, запрещающее ему приближаться к семье. Несколько дней он жил у матери. Когда пришел в ее дом - женщина не знает.

"Два часа я с ним разговаривала. Вырваться оттуда я не пыталась, потому что это было невозможно. У него были гранаты, ножи и молоток, которым он меня бил. Я пыталась с ним разговаривать, чтобы потянуть время. И потом мне удалось. Я закрылась в комнате у детей и с телефона ребенка позвонила бабе, потому что мой телефон он забрал", - говорит Елена.

Друг детства задержанного Виталий Ляшко не верит в рассказ жены. Говорит, Алексей добрый человек. Что с ним случилось - не понимает.

Родная тетка Алексея и соседи говорят, что он просто так не смог бы поднять руку на женщину. Все, что случилось, спровоцировала сама жена. Елена говорит, что все защищают Алексея, потому что знают его как хорошего семьянина, а не тирана.

32-летний мужчина попытался взорвать многоэтажку, где живет его бывшая девушка. Так хотел ей отомстить. После разрыва угрожал женщине и ее родственникам физической расправой.

Из-за взрыва выбиты окна и выломаны замки. По словам правоохранителей, подорвалось самодельное взрывное устройство. Злоумышленник прикрепил его к ручке двери тамбура.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина хотел взорвать дом с женой и детьми». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
сентября

Первый антибиотик выделили из грибов

Начался самый большой экономический кризис за последние десятилетия

Как "Шахтер" победил "Шериф"

Самое читаемое
&quot;Голое&quot; платье Меган Фокс и Джей Ло в мини-юбке: самые эпатажные образы звезд на MTV VMA 2021
"Голое" платье Меган Фокс и Джей Ло в мини-юбке: самые эпатажные образы звезд на MTV VMA 2021
12
 Просмотров: 11781
Полонины, гуцульская свадьба и сплавщики леса - что увидел в украинских Карпатах чешский фотограф в 1936 году
Полонины, гуцульская свадьба и сплавщики леса - что увидел в украинских Карпатах чешский фотограф в 1936 году
20
 Просмотров: 8856
Мужчину будут судить за надпись на заборе &quot;Зеля х*йло&quot;
Мужчину будут судить за надпись на заборе "Зеля х*йло"
5
 10 Просмотров: 8820
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
31
 Просмотров: 5895
В Киеве нашли тайный бункер КПСС
В Киеве нашли тайный бункер КПСС
7
 Просмотров: 5202
Происшествия
В центре города рванул автомобиль. Есть погибшие: первые фото
В центре города рванул автомобиль. Есть погибшие: первые фото
3
 Просмотров: 99
6-летнего мальчика привалило футбольными воротами
6-летнего мальчика привалило футбольными воротами Просмотров: 72
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok 1 Просмотров: 2916
Убили женщину, которая кормила бездомных животных
Убили женщину, которая кормила бездомных животных Просмотров: 999
Женщина через суд два года доказывала, что живая
Женщина через суд два года доказывала, что живая Просмотров: 531
Больше всего комментируют
10
Мужчину будут судить за надпись на заборе "Зеля х*йло"
6
Зеленский еще не решил, полетит ли в США на заседание ООН
4
Отказ от кириллицы не оградит от России - Вятрович
3
В СНБО готовятся к созданию кибервойск
2
Оккупанты убили воина ВСУ - на Донбассе серьезное обострение
Голосов: 26
Голосование 22 сентября состоится матч за суперкубок Украины по футболу. Кто победит?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть