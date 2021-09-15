Мужчина хотел взорвать дом с женой и детьми

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

В поселке Ивановка Херсонской области 45-летний мужчина после ссоры с женой забаррикадировался в доме и угрожал его взорвать 13 августа.

Женщина с четырьмя детьми успела выбежать из дома и вызвала полицию, сообщили в отделе коммуникации областного ведомства.

"Во время семейной ссоры подозреваемый взял гранату и начал угрожать родным. Женщина и дети вышли из дома. Мужчина закрылся на втором этаже и отказывался выходить", - рассказал начальник Генического районного отдела полиции Сергей Балута.

После длительных переговоров мужчина все же сдался и отдал гранату. Его задержали. В кармане полицейские нашли еще одну гранату РГД-5. Следствие продолжается.

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Ссоры с драками последние четыре месяца происходили почти ежедневно, рассказала жена задержанного Елена, передает Общественное.

Причиной стал развод. Накануне мужчина получил предписание на 10 дней, запрещающее ему приближаться к семье. Несколько дней он жил у матери. Когда пришел в ее дом - женщина не знает.

"Два часа я с ним разговаривала. Вырваться оттуда я не пыталась, потому что это было невозможно. У него были гранаты, ножи и молоток, которым он меня бил. Я пыталась с ним разговаривать, чтобы потянуть время. И потом мне удалось. Я закрылась в комнате у детей и с телефона ребенка позвонила бабе, потому что мой телефон он забрал", - говорит Елена.

Друг детства задержанного Виталий Ляшко не верит в рассказ жены. Говорит, Алексей добрый человек. Что с ним случилось - не понимает.

Родная тетка Алексея и соседи говорят, что он просто так не смог бы поднять руку на женщину. Все, что случилось, спровоцировала сама жена. Елена говорит, что все защищают Алексея, потому что знают его как хорошего семьянина, а не тирана.

32-летний мужчина попытался взорвать многоэтажку, где живет его бывшая девушка. Так хотел ей отомстить. После разрыва угрожал женщине и ее родственникам физической расправой. Из-за взрыва выбиты окна и выломаны замки. По словам правоохранителей, подорвалось самодельное взрывное устройство. Злоумышленник прикрепил его к ручке двери тамбура.