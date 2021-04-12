Мошенник придумал схему для присвоения авто: как "работал"

Злоумышленник в течение нескольких месяцев работал в ГП МВД" ​​Информ-ресурс "и имел доступ к информации о владельцах временно задержанных автомобилей, которые хранились на штрафплощадке. После увольнения он воспользовался этими данным в корыстных целях Фото: vn.npu.gov.ua

В Виннице мужчина придумал мошенническую схему для присвоения чужих автомобилей.

Представляясь работником ГП МВД "Информ-ресурс" и пользуясь доверием владельцев временно задержанных авто, обманным путем, под видом погашения несуществующих долгов за хранение таких транспортных средств на штрафплощадке, подозреваемый оформлял договора их купли-продажи, в результате присваивая автомобили, сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

"Злоумышленник в течение нескольких месяцев работал в ГП МВД "Информ-ресурс" и имел доступ к информации о владельцах временно задержанных автомобилей, которые хранились на штрафплощадке. После увольнения он воспользовался этими данным в корыстных целях. В декабре 2019 подозреваемый мошенническим путем завладел автомобилем ВАЗ-2108. Он принадлежал 80-летнему пенсионеру, который имеет инвалидность. Фигурант приехал к нему домой и, представившись представителем государственного предприятия, сообщил, что пенсионеру нужно заплатить около 130 тысяч гривен несуществующего долга за хранение автомобиля на штрафплощадке", - говорится в сообщении.

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У мужчины таких денег не было, поэтому мошенник пообещал решить эту проблему, убедив его подписать договор комиссии без номера и без даты. Затем, через частное предприятие жены, злоумышленник оформил договор купли-продажи, согласно которому приобрел авто на основании документов, полученных мошенническим путем, он забрал со штрафплощадки автомобиль и распорядился им по своему усмотрению.

Похожим способом мошенник отобрал авто марки "Опель-Вектра" у жителя Винницы. Назвавшись представителем мужчины, который купил авто по доверенности, преступник убедил владельца автомобиля в необходимости подписания договора комиссии. Затем, по предыдущей схеме, получил иномарку со штрафплощадки на основании документов, полученных мошенническим путем. Когда пострадавший, которому авто стоило около $7 тыс., узнал, что от его имени неизвестный забрал автомобиль, он обратился в полицию с заявлением.

В помещении мошенника полицейские провели обыски и изъяли договоры комиссии, технические паспорта на автомобили, пустые бланки с печатями ГП МВД "Информ-ресурс", акты временного задержания транспортных средств, черновые записи.

Мужчине уже объявили о подозрении. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

На Полтавщине полицейские задержали группу преступников, которые продавали иномарки с поддельными документами и идентифицирующими номерами. Полицейские установили как минимум 5 успешных сделок, которые сообщники совершили в течение 2020 года.