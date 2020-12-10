Разоблачили преступную банду, которая продавала иномарки с поддельными документами

На Полтавщине полицейские задержали группу преступников, которые продавали иномарки с поддельными документами и идентифицирующими номерами.

Полицейские установили как минимум 5 успешных сделок, которые сообщники совершили в течение 2020 года, сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

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Фото: npu.gov.ua

"Фигуранты промышляли продажей легковых автомобилей с поддельными узлами и агрегатами, а также техническими паспортами и доверенностями на транспортные средства. Сообщники покупали на территории Украины автомобили, которыми запрещено пользоваться на законных основаниях. Как правило, это нерастаможенные транспортные средства или те автомобили, которые находятся в розыске. В дальнейшем, используя закрытые Тelegram-каналы, мошенники заказывали за определенную сумму средств изготовления поддельного свидетельства о регистрации транспортных средств. А когда документы были готовы, под них изготавливали металлические пластины с номерными обозначениями кузовов автомобилей и кустарным способом в гаражах и боксах вваривали их вместо настоящих номерных обозначений. После того, как автомобиль был готов к продаже, его выставляли на популярных интернет-ресурсах с заниженной цене, что привлекало покупателей. Установлено как минимум 5 фактов реализации таких автомобилей в разные регионы Украины", - говорится в сообщении.

4 злоумышленника задержали во время очередной продажи иномарки под видом подержанного автомобиля. Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении и избрании им меры пресечения.

В Николаеве полицейские разоблачили в махинациях заключенного, который из СИЗО продавал фейковые автомобили. Злоумышленник, который находится под стражей в СИЗО, в интернете размещал объявления о продаже транспортных средств, из потенциальных покупателей требовал деньги за якобы доставку, получая, исчезал.