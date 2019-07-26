Мошенник обманул киевлянина почти на 60 тыс. евро

Мужчина организовал фиктивный пункт обмена валют. Фото: pershyj.com

Столичные правоохранители разыскивают мошенника, который организовал фиктивный пункт обмена валют. Таким образом похитил 58 тыс. Евро и 10 тыс. Долларами США.

Инцидент произошел в июне 2019 году в Шевченковском районе Києва. Мужчина сымитировал на улице Древлянской обменный пункт и в нем же завладел деньгами киевлянина, сообщает пресс-служба полиции.

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Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Продолжается следствие.

В Новой Каховке Херсонской области мошенники оформили кредит на 66-летнюю женщину. Теперь потерпевшая должна 5 тыс. 700 грн. Женщина рассказала, что неизвестные оформили на ее имя кредит в банке, используя ее мобильный номер телефона.