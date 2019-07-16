На 66-летнюю женщину мошенники оформили кредит

На Херсонщине мошенники оформили кредит на 66-летнюю женщину. Фото - znaj.ua

В Новой Каховке Херсонской области мошенники оформили кредит на 66-летнюю женщину.

Теперь потерпевшая должна 5 тыс. 700 грн, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"В дежурную часть Новокаховского отдела полиции поступило сообщение от 66-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что неизвестные оформили на ее имя кредит в банке, используя ее мобильный номер телефона", - сказано в сообщении.

По данному факту проводится проверка.

В городе Вараш в Ровенской сотни людей оплатили свои кредиты и даже получили справки о расчете. А через несколько месяцев снова оказались должниками. В махинациях подозревают местную сотрудницу финучреждения.