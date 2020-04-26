Мощный ураган прошелся по Закарпатью

В Иршаве Закарпатской области сильный ветер сорвал крышу районной больницы и здания РГА.

Автор: Закарпатская ОГА Ураган сорвал крышу в больнице и школе

"Мощный ураган прошелся по области. Повалены десятки деревьев, оборваны линии электропередач, сорваны крыши. Больше всего беды ураган наделал в Иршавском районе. Здесь повреждены крыши над зданиями социальной сферы", - сообщает Закарпатская ОГА.

Автор: Закарпатская ОГА Ураган сорвал крышу в больнице и школе

С родильного отделения Иршавской районной больницы ветер снес 200 кв м кровли, из реанимационного 100.

Автор: Закарпатская ОГА Ураган сорвал крышу в больнице и школе

Еще 120 кв м крыши сорвано из архивного отдела Иршавской РГА.

Автор: Закарпатская ОГА Ураган сорвал крышу в больнице и школе

Повреждены кровли школ в селах Сельцо, Бугорок, Воловица, Дубровка.

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В субботу 25 апреля, на Закарпатье из-за порывистого ветра и дождя обесточены 11 сел в четырех районах - Хустском, Береговском, Виноградовском и Великоберезнянском.