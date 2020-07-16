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четверг, 16 июля 2020 18:25

Могли довести коллекторы: новый поворот в деле об убийстве мальчика и самоубийстве его матери

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Могли довести коллекторы: новый поворот в деле об убийстве мальчика и самоубийстве его матери
В Харькове женщина задушила 10-летнего сына и порезала себе вены. Фото: facebook.com/police.kharkov

Жительницу Харькова, которая задушила 10-летнего сына, а потом порезала себе вены, к совершению ужасного преступления могли "подтолкнуть" коллекторы.

Женщина перед смертью оставила записку, где перечислила своих "кредиторов". Об этом в программе "Отражение" сообщил начальник областной полиции Валерий Сокуренко, передает Newsroom.

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"Она оставила записку, где подробно перечислены ростовщики. Скажем так, банки, в которых она брала деньги. По разным подсчетам, там от 81 до 200 тысяч гривен долга. И не исключено, что ее довели до этого коллекторы. Вымогательством и так далее. Телефон изъяли, и мы проводим следственные действия, чтобы выяснить: кто звонил, с каких телефонов. Часто коллекторские фирмы звонят через компьютеры, где до 2 тысяч номеров. Не исключено, что кто-то с ней встречался", - рассказал Сокуренко.

По его словам, семья, где произошла трагедия, жила в непростых условиях. Мать покойной сейчас находится в тяжелом состоянии.

Тела 10-летнего мальчика и его 37-летней матери нашли в доме в пер. Тбилисском в Новобаварском районе Харькова 13 июля, около 20:10. Предварительно, 37-летняя женщина задушила своего сына. После этого она порезала себе вены и умерла от потери крови.

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