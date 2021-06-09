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среда, 09 июня 2021 19:15

Многочисленные ранения и шок: рассказали о состоянии пострадавших от взрыва гранаты

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Многочисленные ранения и шок: рассказали о состоянии пострадавших от взрыва гранаты
В Харькове возле магазина между компанией молодежи и 29-летним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого он бросил гранату РГД-5. Пострадали пятеро. Фото: hk.npu.gov.ua

18-летнего пострадавшего в результате взрыва гранаты в Харькове прооперировали. Он находится в городской больнице №17 с многочисленными осколочными ранениями обеих рук и правой ноги.

Ему удалили с десяток осколков. Сосуды, кости и жизненно важные органы осколки не задели, рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи Борис Мамаев.

"Любое ранение - это шок. Шок у него был. Он срочно прооперирован. Сейчас состояние пациента - средней тяжести, стабильное. Прогноз на выздоровление благоприятный. Парень может сам передвигаться", - говорит Мамаев, передает "Общественное".

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Еще один травмированный находится в институте неотложной хирургии, сказал директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта. Мужчине 33 года, в больницу его забрали с осколочными ранениями шеи, грудной клетки, живота.

Трое раненых возрасте 16, 17, 18 лет находятся в больнице неотложной помощи, сообщила пресс-секретарь Харьковского горсовета Ольга Мирошниченко со ссылкой на заместителя главного врача больницы неотложной помощи в Харькове Андрея Соцкого. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет.

О взрыве гранаты у магазина на ул. Гагарина в Харькове сообщил прохожий 8 июня около 21:53. Ее во время конфликта бросил в толпу 29-летний мужчина. Сначала была информация о трех пострадавших.

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