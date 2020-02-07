Международный секс-скандал с украинским консулом: новые подробности пикантного дела

Консула Украины в молдавском городе Бельцы Александра Сторожука обвиняют в групповом изнасиловании несовершеннолетней. Фото - uaportal.com

Консула Украины в молдавском городе Бельцы Александра Сторожука обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней.

В полиции говорят, речь идет о якобы надругательство над 17-летней девушкой. Пока идет следствие Сторожука отстранили от исполнения обязанностей, сообщает ТСН.

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Подозревают двух мужчин - одного уже арестовали. У консула - дипломатический иммунитет, поэтому пока правоохранители только просят его не покидать территорию Молдовы.

По неофициальной информации, которую удалось выяснить молдавским журналистам, Сторожука подставили, потому что кто-то очень хотел занять его место. Говорят, дипломату вызвали двух проституток, а потом те написали на него заявление в полицию об изнасиловании.

Министерство иностранных дел Украины уже отреагировало на обвинения Александра Сторожука. Там отметили, что проводятся следственные действия относительно заявления о консуле. Государственный секретарь МИД Украины открыл дисциплинарное производство.