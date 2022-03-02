Мэр Чернигова дал $600 за двоих обезвреженных россиян

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко выплатил обещанные премии за убитых и пленных российских врагов.

Премии выплатил воинам ВСУ, сообщили "Суспільне".

2 марта он выплатил украинским воинам $600 за двух обезвреженных оккупантов: майора Леонида Щеткина и Дмитрия Опойкова.

Украинские воины получили 18 024 грн, или по 9 тыс. за каждого оккупанта.

Информацию подтвердили в горсовете. Деньги выплачиваются после подтверждения данных от командования подразделения.

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Вчера Атрошенко объявил премии: плененный или убитый российский военный - $300, сожженый БПМ-200 тыс, грн, танк - 250 тыс.

Ранее народный депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Соломук призвал жителей Ривне и области ликвидировать российских оккупантов или брать их в плен. Предлагал расценки: за ликвидированного врага - 50$, за пленного - 100$.

А депутат Одесского горсовета Алексей Нагаткин предлагает вознаграждение от $200 до $2800 в зависимости от того, это видео или задержанный диверсант и коллаборант.