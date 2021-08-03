Медики "скорой" из-за бездорожья несли пациентку на носилках

Медики несли на носилках больную 85-летнюю женщину. Фото: скриншот с видео

На Буковине медики "скорой" несли пациентку с микроинсультом на носилках из-за невозможности проехать машиной.

Горные дороги после дождей размыло, а женщина требовала экстренной госпитализации, пишет ТСН.

Добрались до 85-летней больной фельдшер и водитель за 20 мин. С собой принесли медицинские принадлежности и носилки. Женщина уже не могла встать с постели, состояние было тяжелым.

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Путь обратно к "скорой" с пациенткой на носилках занял вдвое больше времени. Обессиленным врачам помогала соседка пенсионерки.

Больную доставили в черновицкую больницу скорой помощи. Она чувствует себя лучше. Через несколько дней ее планируют выписать.

"Важные первые сутки, особенно в старшем возрасте. Они сделали больше всего, что возможно, и они фактически спасли жизнь", - отметила заведующая центром неотложной неврологии Анна Вакарчук.

На Львовщине из-за сильных заносов медики везли пациентку в больницу на санях. Машина скорой помощи не могла подъехать к дому пациентки, у которой случился инфаркт.