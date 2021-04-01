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четверг, 01 апреля 2021 13:31

Мать ударила по голове ножом 10-летнего сына
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В поселке Сребное Черниговской области мать с ножом напала на своего 10-летнего сына.

Мальчик получил ранение головы, сообщили в отделе коммуникации полиции Черниговской области.

"Вчера около 11 часов в полицию обратилась жительница Сребного, которая сообщила, что к ней прибежал соседский мальчик. Напуганный ребенок сказал, что мать ударила его ножом. Полицейские обнаружили ребенка с порезом головы. Медики немедленно госпитализировали 10-летнего мальчика", - сказано в сообщении.

Мальчик получил ранения головы
Фото: facebook.com/policechernigivshchini
Мать с ножом напала на своего 10-летнего сына
Мать с ножом напала на своего 10-летнего сына

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Известно, что в семье воспитываются 2 несовершеннолетних детей. Незадолго до случившегося мать употребляла алкоголь. Когда утром ее сожитель ушел на работу, она решила продолжить пить, но ребенок ей мешал.

Разъяренная женщина бросилась на сына с ножом. Догнала мальчика в другой комнате и ударила в левый висок.

Старшего брата потерпевшего мальчика изъяли из семьи и временно поместили в больницу. Жизни и здоровью обоих детей ничего не угрожает.

С пострадавшим ребенком работают психологи. В полиции уже открыли уголовное производство. Следствие продолжается.

В Донецкой области 20-летний мужчина избил своего 10-месячного сына. Ребенок в это время был у матери на руках.

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Дата
01
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