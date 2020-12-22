Отец избил до сотрясения мозга 10-месячного сына

Ребенок в это время был у матери на руках Фото: aspi.com.ua

В Донецкой области 20-летний мужчина избил своего 10-месячного сына.

Ребенок в это время был у матери на руках, сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

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"19 декабря 2020, около 17:00, 20-летний житель села Старогнатовка, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры со своей женой нанес 1 удар рукой по голове маленькому сыну, который находился на руках у матери. С закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга мальчика доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

На Херсонщине в одном из сел Ивановского района на помойке нашли тело новорожденного мальчика. Малыш был завернут в тряпье и несколько пакетов. Полицейские подозревают, что ребенка выбросила 17-летняя женщина, которая не хотела беременности.