Был завернут в тряпье и несколько пакетов: на помойке нашли младенца

Причина смерти мальчика станет известна после экспертизы Фото: news.24tv.ua

На Херсонщине в одном из сел Ивановского района на помойке нашли тело новорожденного мальчика.

Малыш был завернут в тряпье и несколько пакетов. Полицейские подозревают, что ребенка выбросила 17-летняя женщина, которая не хотела беременности.

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"В Ивановское отделение полиции поступило анонимное сообщение, что 17-летняя жительница одного из сел района была беременной. Неделю назад односельчанин заметил, что живота нет и ребенка тоже. Для проверки этой информации по месту жительства несовершеннолетней выехали сотрудники полиции. Во время беседы с девушкой она объяснила, что беременной никогда не была. Ее мать, брат и односельчане тоже рассказали, что не замечали за девушкой беременность. Но выяснилось, что 48-летняя мать, ранее судимая за убийство, более 4 месяцев не проживает с детьми. А ее старший сын постоянно находится на заработках и изредка видит сестру. Сама несовершеннолетняя вела себя подозрительно и сильно нервничала ", - говорится в сообщении.

По словам начальника Ивановского отделения полиции Игоря Кузьменко, к девушке вызвали гинеколога, который подтвердил, что она действительно рожала.

"Мы приняли решение направить девушку к врачу-гинекологу, чтобы удостовериться в факте беременности. Специалиста разыскали почти 50 километров - в Геническе. После осмотра врач подтвердил, что несовершеннолетняя действительно была беременной и родила примерно 10 дней назад", - рассказал Игорь Кузьменко.

После этого девушка призналась, что ее беременность была нежелательной, поэтому она никому об этом не рассказывала, тщательно скрывала и на учете у врача ни была. Схватки у нее начались дома 30 ноября, когда она была одна. После рождения ребенок якобы не подавал признаки жизни. Роженица положила младенца с тряпьем в пакет и, дождавшись темноты, отнесла на помойку.

Причина смерти мальчика станет известна после экспертизы. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

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