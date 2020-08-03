Многодетная мать прикопала новорожденную дочку на кладбище

В Одесской области мужчина во время прогулки с собакой обнаружил тело младенца. Фото: dyvys.info

В селе Мирное Беляевского района Одесской области мужчина во время прогулки с собакой обнаружил тело младенца.

Личность матери установили. Ею оказалась 32-летняя местная жительница, которая уже имеет 7 детей, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"Женщина рассказала, что во время беременности на учете у врачей не находилась. А неделю назад у нее случился выкидыш на седьмом месяце беременности - она ​​родила мертвую девочку. После самостоятельных родов дома, роженица похоронила ребенка на местном кладбище", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Эксперты должны установить обстоятельств и причины смерти ребенка. Продолжаются следственные действия.

В Одесской области 31-летняя женщина выбросила своего новорожденного ребенка в выгребную яму уличного туалета. Впоследствии женщина сама обратилась в полицию и сообщила, что она дома родила мертвого мальчика.