Многодетная мать прикопала новорожденную дочку на кладбище

В селе Мирное Беляевского района Одесской области мужчина во время прогулки с собакой обнаружил тело младенца.
Личность матери установили. Ею оказалась 32-летняя местная жительница, которая уже имеет 7 детей, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На свалке нашли тело младенца
"Женщина рассказала, что во время беременности на учете у врачей не находилась. А неделю назад у нее случился выкидыш на седьмом месяце беременности - она родила мертвую девочку. После самостоятельных родов дома, роженица похоронила ребенка на местном кладбище", - сказано в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство. Эксперты должны установить обстоятельств и причины смерти ребенка. Продолжаются следственные действия.
В Одесской области 31-летняя женщина выбросила своего новорожденного ребенка в выгребную яму уличного туалета. Впоследствии женщина сама обратилась в полицию и сообщила, что она дома родила мертвого мальчика.
Комментарии