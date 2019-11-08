Мать спала пьяная: подробности гибели 3-летнего мальчика

В поселке Романов Житомирской области загорелся частный дом. Погиб 3-летний мальчик. Фото - zt.dsns.gov.ua

3-летний мальчик погиб во время пожара в поселке Романов Житомирской области, пока его мать вместе с подругой спали пьяные.

Предполагают, что не выключили газовую плитку, на которой стояла кастрюля. Полиция открыла производство по факту гибели ребенка. Расследовать будут и бездействие соцслужб. Ведь к ним неоднократно обращались и родственники и соседи - жаловались, что дети растут без присмотра, сообщает ТСН.

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4-летняя сестренка погибшего мальчика в больнице. Госпитализировали также ее мать с подругой.

"Между кроватями на полу нашли одного ребенка, второй ребенок был под диваном. Предварительно, вероятная причина нарушения эксплуатации газовых приборов. Что-то на газовой плите стояло, оно загорелось", - сказал начальник Романовского районного сектора ГСЧС в Житомирской области Василий Гурин.

Пожар произошел 7 ноября около 10.30. Дым и пламя, что вырывались из дома, где жила мать с двумя детьми, увидели соседи и сразу бросились на помощь. Из дома вытащили двух женщин без сознания. А вот в комнату с детьми - добраться не смогли. Малышей - выносили из дома спасатели. Мальчик был уже без признаков жизни. Девочку доставили в больницу.