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среда, 02 февраля 2022 14:35

Мать днепровского стрелка не планирует возвращаться из России - СМИ

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Мать днепровского стрелка не планирует возвращаться из России - СМИ
Артём Рябчук в зале суда. Фото: Анна Соколова, "Ґрати"

Мать солдата 20-летнего Артема Рябчука, расстрелявшего 10 человек в Днипре, якобы находится в России и в ближайшее время не планирует возвращаться.

54-летняя Маргарита Рябчук уехала туда еще до трагедии. В России ее старшая дочь Юлия вышла замуж и уже несколько лет живет со семьей, пишет Obozrevatel со ссылкой на анонимное лицо.

"Нам рассказали, что Юля родила ребенка, и мать приехала ей помочь. Но после случившегося в военной части Маргарите Георгиевне стало очень плохо - ухудшилось здоровье. В таком состоянии она не может вернуться в Украину", - рассказал собеседник из группы поддержки стрелка.

По его словам, мать Рябчука начала получать "злые, оскорбительные смс-сообщения и даже угрозы".

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Маргарита Рябчук проживает в селе Броска Измаильского района Одесской области. Там жил и сам стрелок до призыва. Отец Артема умер несколько лет тому назад от болезни.

Участники группы поддержки стрелка, убеждены, что "Артема просто заставили так поступить из-за "дедовщины" и "издевательств", удивлены решением его матери.

"Люди возмущены. Мало того, что парню очень нужны родные люди рядом, так еще и деньги собирают на разные карточки "активистов" – есть риск мошенничества", – рассказал участник группы.

По его словам, уже появились аферисты, которые в интернете ведут сбор якобы "на адвоката" для Рябчука.

27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода срочник 20-летний Артем Рябчук расстрелял из автомата девять сослуживцев и гражданскую женщину. Пятеро погибли, другие – в больницах. Состояние самых тяжелых раненых медикам удалось стабилизировать. После содеянного Рябчук скрылся, прихватив с собой оружие и патроны.

Подозреваемого задержали через несколько часов под Днипром. Автомат и патроны были при нем. На следующий день суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей.

Вскоре в социальных сетях появились группы в поддержку Рябчука. В одной из них активисты собирают деньги на закупку необходимых вещей для срочника. Кроме того, подписчики рассказывают в сети о случаях "дедовщины", с которыми они столкнулись во время несения службы в ВСУ или Нацгвардии.

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Дата
02
февраля

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