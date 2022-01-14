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пятница, 14 января 2022 10:28

Масштабная хакерская атака: большинство сайтов восстановили

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Большинство атаковавших хакеры сайтов уже восстановлены.

Программа "Дія" работает в штатном режиме, сообщили на сайте Службы защиты информации Украины.

"В ночь на 14 января совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в частности МИД, МОН и другие. На главной странице этих сайтов было размещено сообщение провокационного характера. Контента сайтов при этом изменено не было. Утечки персональных данных не произошло", - сказано в сообщении.

Автор: cip.gov.u
  Большинство атакованных хакерами сайтов уже восстановлены
Большинство атакованных хакерами сайтов уже восстановлены

Чтобы остановить распространение атак на другие ресурсы и локализовать технические проблемы, работу ряда других правительственных сайтов временно прекратили.

"Большая часть пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена, остальные будут доступны в ближайшее время. Мобильное приложение "Действие" работает в штатном режиме", - добавили в ведомстве.

Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и киберполицией собирает цифровые доказательства и расследует инцидент.

Сайт Министерства образования и науки Украины в ночь на 14 января атаковали первым. На портале разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках.

На входе на страницу на черном фоне появились перечеркнутые знаки с гербом, флагом и картой Украины, а также картинка свиньи. Кроме того, злоумышленники обнародовали текст с утверждением, что все личные данные украинцев якобы загружены в общую сеть.

Позже стало известно, что хакеры атаковали еще ряд правительственных сайтов и "Дію".

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Дата
14
января

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