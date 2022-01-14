Не только МОН: хакеры атаковали ряд правительственных сайтов и "Дію"

Фото: Дія

Ночью неизвестные взломали электронные сервисы кабинета нескольких ведомств - Кабимина, Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел, Министерства аграрной политики, Министерства спорта, а также Минэнерго. Кроме того, пострадали сайты ГСЧС и "Дія.

Большинство из них сейчас не загружаются, некоторые отключены, сообщает Gazeta.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хакеры взломали сайт полиции - публикуют фейки

На стартовых страницах МИД и Минобразования появились объявления с угрозами гражданам.

Сейчас ведут работы по устранению неполадок, работает киберполиция.

Сайт Министерства образования и науки Украины в ночь на 14 января атаковали первым. На портале разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках. При входе на страницу на черном фоне появились перечеркнутые знаки с гербом, флагом и картой Украины, а также картинка свиньи. Кроме того, преступники обнародовали текст с утверждением, что все личные данные украинцев якобы загружены в общую сеть.