Маршрутка волочила пенсионерку по дороге

 
Ексклюзивы
1/5
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
2 Просмотров: 954
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
Просмотров: 405
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
Просмотров: 216
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
Просмотров: 1998
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Просмотров: 1692
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Просмотров: 8047
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
2 Просмотров: 2538
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
2 Просмотров: 954
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Просмотров: 297
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
4 Просмотров: 369
Фото
Все фото
3
7
5
3
13
Мужчина в розыске разгуливал по Киеву с гранатой
Мужчина в розыске разгуливал по Киеву с гранатой
Украинская семья попала в ДТП в Австрии, дети погибли
Украинская семья попала в ДТП в Австрии, дети погибли
Насмотрелись фильмов: 15-летние братья-близнецы зверски расправились со случайной прохожей
Насмотрелись фильмов: 15-летние братья-близнецы зверски расправились со случайной прохожей
&quot;Нагрели руки&quot; на ремонте подъездов: обыскивают коммунальное предприятие КГГА
"Нагрели руки" на ремонте подъездов: обыскивают коммунальное предприятие КГГА
Сухогруз столкнулся с самым большим пассажирским судном
Сухогруз столкнулся с самым большим пассажирским судном
Видео
Все видео
Попытка студентки перебежать дорогу обернулась трагедией
Попытка студентки перебежать дорогу обернулась трагедией
Родители отвлеклись: неуправляемая коляска с ребенком летела по эскалатору
Родители отвлеклись: неуправляемая коляска с ребенком летела по эскалатору
Студенческое общежитие в Киеве ушло под воду
Студенческое общежитие в Киеве ушло под воду
В Киеве дерево привалило маршрутку с пассажирами
В Киеве дерево привалило маршрутку с пассажирами
Табун тараканов и нечистоты из окон: киевлянка превратила жизнь соседей в ад
Табун тараканов и нечистоты из окон: киевлянка превратила жизнь соседей в ад
Интервью
1/5
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 324
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 873
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 1890
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 1062
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 1071
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 августа 2021
Просмотров: 864
Хтось наживається
– Люди швидко звикли сортувати сміття, – каже підприємець Михайло Підвашецький. Понад п'ять років тому він виготовив і встановив у ...
четверг, 02 сентября 2021 09:33

Маршрутка волочила пенсионерку по дороге

  Комментировать
Маршрутка волочила пенсионерку по дороге
Пострадавшая женщина сидит на асфальте. Фото: "Киев Оперативный"

В Киеве водитель маршрутного такси протянул летнюю пассажирку по дороге.

Инцидент произошел 1 сентября возле станции метро Дворец спорта, сообщил "Киев Оперативный" в Telegram.

Киевлянка как раз выходила из транспорта, когда водитель поспешил закрыть дверь. Из-за этого ее и протянуло по дороге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поймали пьяным маршрутчика, которому запретили садиться за руль

"Свидетели этого события вызвали полицию и "скорую". Врачи ехали более 40 минут", - говорится в посте.

Пользователи сети отреагировали на произошедшее. Утверждают, что это не первый случай в том месте с этим водителем. Ранее подобная ситуация произошла с матерью и ее малолетним сыном. Водитель не заметил ребенка и закрыл дверь.

В комментариях некоторые украинцы начали защищать маршрутчика. Мол, он мог не увидеть пенсионерку через зеркало заднего вида.

Во Львове на ул. Гринченко во время движения автобуса мужчина выпал на тротуар и погиб. Водитель с места происшествия скрылся. Полицейские выяснили, что погибший - житель Жовковского района. Ему было 69 лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Маршрутка волочила пенсионерку по дороге». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
сентября

Пожар уничтожил половину города

Самое читаемое
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
8
 Просмотров: 15553
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
 Просмотров: 8137
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
47
 Просмотров: 8047
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
4
 1 Просмотров: 6813
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
 1 Просмотров: 4239
Происшествия
Танцевали на машине: в Одессе на линейке отличились пьяные лицеисты
Танцевали на машине: в Одессе на линейке отличились пьяные лицеисты Просмотров: 585
Украинцы в Польше похищали автомобили
Украинцы в Польше похищали автомобили Просмотров: 369
Депутат возглавил банду "черных" лесорубов
Депутат возглавил банду "черных" лесорубов Просмотров: 531
Водитель провез патрульного на капоте и врезался в дерево
Водитель провез патрульного на капоте и врезался в дерево Просмотров: 306
В пятиэтажке взорвалась граната. Есть жертва
В пятиэтажке взорвалась граната. Есть жертва Просмотров: 189
Больше всего комментируют
4
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
4
Зеленский рассказал о путях привлечения США к "нормандскому формату"
3
Появились детали переговоров Зеленского и Байдена
2
Напуганные россияне пытались закопать археологов: боялись, что им установят вышки 5G
2
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
Голосов: 464
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть