Маршрутка волочила пенсионерку по дороге

Пострадавшая женщина сидит на асфальте. Фото: "Киев Оперативный"

В Киеве водитель маршрутного такси протянул летнюю пассажирку по дороге.

Инцидент произошел 1 сентября возле станции метро Дворец спорта, сообщил "Киев Оперативный" в Telegram.

Киевлянка как раз выходила из транспорта, когда водитель поспешил закрыть дверь. Из-за этого ее и протянуло по дороге.

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"Свидетели этого события вызвали полицию и "скорую". Врачи ехали более 40 минут", - говорится в посте.

Пользователи сети отреагировали на произошедшее. Утверждают, что это не первый случай в том месте с этим водителем. Ранее подобная ситуация произошла с матерью и ее малолетним сыном. Водитель не заметил ребенка и закрыл дверь.

В комментариях некоторые украинцы начали защищать маршрутчика. Мол, он мог не увидеть пенсионерку через зеркало заднего вида.

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