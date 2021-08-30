Малолетние вандалы "развлеклись" в парке. Их ищет полиция

В Киеве подростки разгромили часть фитнес-парка "Озеро Лебединое".
Лица нарушителей устанавливает полиция, сообщила пресс-служба Киевзеленстроя.
"Сломанная детские качели, вырванное резиновое покрытие возле лавок - последствия отдыха молодежи. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как пятеро подростков развлекались и сломали качели "гнездо". Уже направлено обращение в полицию", - говорится в сообщении.
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Граждан, которые узнают нарушителей, просят сообщать в полицию или Киевзеленстрой.
"Детские площадки - не место для развлечений молодежи. В парке достаточно локаций для отдыха каждого", - отметили коммунальщики.
В Киеве двое пьяных подростков разрисовали двери вагона метро. Другие пассажиры делали вид, что не замечают вандализма. Замечаний им никто не делал.
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