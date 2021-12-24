Людей похищали и втягивали в наркоторговлю: СБУ обезвредила международную банду

Фото: ssu.gov.ua

В Мариуполе Донецкой области Служба безопасности Украины нейтрализовала международную криминальную группировку.

Злоумышленники похищали людей и заставляли их заниматься наркоторговлей. В случае отказа избивали и угрожали убийством, сообщили в пресс-центре СБУ.

"Деятельность группировки координировал с Ближнего Востока уроженец одной из стран Южного Кавказа, "вор в законе", причастный к совершению тяжких и особо тяжких преступлений", - говорят силовики.

По его заданию участники банды пытались наладить сбыт тяжелых наркотиков на территории региона. Для маскировки деятельности "товар" заказчикам передавали через местных жителей, насильственно втягиваемых в наркобизнес.

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Также уголовники терроризировали и запугивали жителей региона разбойными нападениями на граждан и "выбиванием" из них денег.

"Они создавали искусственные конфликтные ситуации и затем заставляли потерпевших возвращать несуществующие долги, при этом применяли оружие и избивали", - добавили в СБУ.

Задокументированы факты вымогательства денег на сумму около $20 тыс. Двоих организаторов банды задержали при передаче части денег от потерпевшего.

Задержанным сообщили о подозрении в вымогательстве, разбоях и похищении. Остальных участников банды устанавливают.

В Ивано-Франковской области обезвредили банду, которая похищала и пытала людей, требуя от них и их родственников деньги. Члены банды терроризировали и держали в ужасе жителей области.