Львовский аэропорт отменил рейсы

Рейсы отменили из-за погоды. Фото: www.rbc.uа

В международном аэропорту "Львов" отменили некоторые рейсы.

Такую ситуацию создали ухудшение погодных условий, - сообщили на странице аэропорта в Facebook.

"Рейс LOT757 Варшава-Львов сел на запасной аэропорт Варшавы. Рейсы LOT758 Львов-Варшава отменено", - отмечают в сообщении.

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Рейсы UTN3232 (маршрут Шарм-эль-Шейх-Львов) по метеоусловиям Львова сел на запасной аэропорт в Борисполе. А рейс UTN3231 (маршрут Львов-Шарм-эль-Шейх) задерживается вылетом из Львова в 13:00.

По состоянию на утро 26 декабря в Украине остались без электричества около 500 населенных пунктов в десяти областях.