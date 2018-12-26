Населенные пункты в 10-ти областях остаются обесточенными

К ликвидации последствий непогоды привлекли бригады облэнерго. Фото: www.rbc.ua

По состоянию на утро 26 декабря в Украине остались без электричества около 500 населенных пунктов в десяти областях.

В результате осложнения погодных условий (дождей, мокрого снега и порывов ветра) тока нет у 479 населенных пунктов в десяти областях, - сообщили в ДСНС.

В частности, в Днепропетровской области - 172, Полтавской - 119, Кировоградской - 68, Луганской - 47, Харьковской - 33 Черкасской - 12, Сумской - 9, Донецкой - 9, Черниговской - 8 и Николаевской - 2.

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К ликвидации последствий непогоды привлекли бригады облэнерго.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погоды в Украине. Спасатели отмечают, что обильные снегопады могут привести к нарушению движения транспорта, а также негативно сказаться на работе коммунального хозяйства.

В ряде регионов Украины из-за непогоды затруднено движение транспорта.