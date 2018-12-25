Назвали регионы, где из-за непогоды затруднено движение транспорта

Правоохранители призывают воздержаться от дальних поездок. Фото: Нацполиция

В ряде регионов Украины из-за непогоды затруднено движение транспорта.

"Сегодня, 25 декабря, в некоторых регионах страны наблюдается сильный снегопад и метель. В связи с ухудшением погодных условий на отдельных дорогах затруднено движение транспортных средств. Полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения и оказывают помощь его участникам", - сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, движение затруднено на автодорогах в Полтавской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской и Сумской областях.Так в Полтавской области проблемная ситуация на трассе Киев-Харьков вблизи села Решетиловка, а также на спуске и подъеме села Мачехи на автодороге Сумы - Полтава - Александрия, а в Николаевской - затруднено движение грузового транспорта на автодороге Кишинев - Платонов.

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"Полиция рекомендует воздержаться от дальних поездок. В случае если вы уже отправились в путь - будьте осмотрительными и заранее выбирайте маршрут, учитывая погодные условия и дорожную обстановку на дорогах страны", - отметили правоохранители.

На большей части территории Украины в среду, 26 декабря, продолжится снегопад, ветер и метели. Как отмечается, в Украине снова придет атмосферный фронт, связанный с северным циклоном.