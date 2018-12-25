Назвали регионы, где из-за непогоды затруднено движение транспорта

 
Ексклюзивы
1/5
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
1 Просмотров: 855
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
Просмотров: 6660
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1377
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Просмотров: 2106
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1125
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 1143
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 765
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 4275
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 252
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 2322
Фото
Все фото
4
6
4
15
9
Генсек ОБСЕ возмутил скандальным заявлением
Генсек ОБСЕ возмутил скандальным заявлением
В Болгарии подаренную россиянами елку украсили сине-желтыми корабликами
В Болгарии подаренную россиянами елку украсили сине-желтыми корабликами
В Египте изготовили артиллерию на базе КрАЗ
В Египте изготовили артиллерию на базе КрАЗ
Чем живет самая старая фабрика елочных украшений в Украине
Чем живет самая старая фабрика елочных украшений в Украине
Во Львове, как на фронте: герой боев за Авдеевку спасал людей во время пожара на ярмарке
Во Львове, как на фронте: герой боев за Авдеевку спасал людей во время пожара на ярмарке
Видео
Все видео
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
Цунами в Индонезии: число жертв растет
Цунами в Индонезии: число жертв растет
Филарет рассказал, как КГБ угрожал ему расстрелом
Филарет рассказал, как КГБ угрожал ему расстрелом
Студентки записали уникальный вариант рождественской песни
Студентки записали уникальный вариант рождественской песни
Цунами в Индонезии: погибли 168 человек
Цунами в Индонезии: погибли 168 человек
Интервью
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1377
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1125
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1557
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2466
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1647
Колонка
22 декабря 2018
Просмотров: 1917
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
вторник, 25 декабря 2018 19:26

Назвали регионы, где из-за непогоды затруднено движение транспорта

  Комментировать
Назвали регионы, где из-за непогоды затруднено движение транспорта
Правоохранители призывают воздержаться от дальних поездок. Фото: Нацполиция

В ряде регионов Украины из-за непогоды затруднено движение транспорта.

"Сегодня, 25 декабря, в некоторых регионах страны наблюдается сильный снегопад и метель. В связи с ухудшением погодных условий на отдельных дорогах затруднено движение транспортных средств. Полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения и оказывают помощь его участникам", - сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, движение затруднено на автодорогах в Полтавской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской и Сумской областях.Так в Полтавской области проблемная ситуация на трассе Киев-Харьков вблизи села Решетиловка, а также на спуске и подъеме села Мачехи на автодороге Сумы - Полтава - Александрия, а в Николаевской - затруднено движение грузового транспорта на автодороге Кишинев - Платонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грузовик врезался в маршрутку с пассажирами, много пострадавших

"Полиция рекомендует воздержаться от дальних поездок. В случае если вы уже отправились в путь - будьте осмотрительными и заранее выбирайте маршрут, учитывая погодные условия и дорожную обстановку на дорогах страны", - отметили правоохранители.

На большей части территории Украины в среду, 26 декабря, продолжится снегопад, ветер и метели. Как отмечается, в Украине снова придет атмосферный фронт, связанный с северным циклоном.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали регионы, где из-за непогоды затруднено движение транспорта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
декабря

Умер диссидент, который преподавал в Славянском пединституте

"World Soccer" поставил "Динамо" на второе место в мире

После расстрела диктатора люди пили вино и праздновали Новый год

Самое читаемое
Наслаждение через боль: фотограф снимает японок, которые занимаются шибари
Наслаждение через боль: фотограф снимает японок, которые занимаются шибари
22
 1 Просмотров: 131714
Культовый фотограф показал привлекательных голливудских актрис
Культовый фотограф показал привлекательных голливудских актрис
27
 Просмотров: 72572
Известного советского певца не пустили в Киев
Известного советского певца не пустили в Киев 1 Просмотров: 9550
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
 2 Просмотров: 8343
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
 Просмотров: 6660
Общество
Военные рассказали о ситуации на Донбассе
Военные рассказали о ситуации на Донбассе Просмотров: 162
Украинцам будет грозить тюрьма за секс без согласия
Украинцам будет грозить тюрьма за секс без согласия 2 Просмотров: 3015
Грузовик врезался в маршрутку с пассажирами, много пострадавших
Грузовик врезался в маршрутку с пассажирами, много пострадавших Просмотров: 378
Окружной админсуд Киева напомнил об ответственности за невыполнение решений суда
Окружной админсуд Киева напомнил об ответственности за невыполнение решений суда Просмотров: 126
Генсек ОБСЕ возмутил скандальным заявлением
Генсек ОБСЕ возмутил скандальным заявлением
4
 1 Просмотров: 2466
Больше всего комментируют
43
"Закрасили "Слава Україні": пленный моряк написал письмо из СИЗО
16
Тимошенко впервые показала внучку
11
Кремль устроил бы кандидат с таким темным прошлым, как у Тимошенко - эксперт
5
РПЦ боится терять свои церкви в Украине
5
Вселенский патриарх ответил на обвинения в получении взятки
Голосов: 31464
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua