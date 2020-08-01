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суббота, 01 августа 2020 11:48

Ликвидация полтавского террориста: в ГБР подтвердили важную инормации

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Ликвидация полтавского террориста: в ГБР подтвердили важную инормации
Романа Скрыпника ликвидировали после 8 дней розыска. Фото: Полтавщина

Государственное бюро расследований даст правовую оценку действиям правоохранителей при задержании полтавского беглеца Романа Скрыпника.

Начато досудебное расследование по факту нанесения при задержании сотрудниками Нацполиции в Полтавской области телесных повреждений 32-летнему мужчине, от которых он скончался. Об этом сообщается в Telegram-канале ГБР. Также в ведомстве подтвердили, что в ходе спецоперации взорвалась граната.

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"1 августа около трех часов ночи в с. Опошня Зеньковского района правоохранители обнаружили мужчину, который 23 июля в Полтаве захватил заложников, а затем бежал и скрывался. Во время его задержания полицейские применили табельное огнестрельное оружие, нанеся огнестрельное ранение головы. Кроме того, произошел взрыв боевой гранаты, которую держал в руках погибший", - говорится в сообщении.

Дело расследуют как превышение полномочий работником правоохранительного органа и умышленное убийство.

23 июля У Полтаве Роман Скрипник угнал автомобиль и взял в заложники полицейского, когда его пытались задержать. В дальнейшем выехал за пределы города, отпустил заложника и скрылся в лесопосадке. Его долго не могли поймать из-за хорошей военной подготовки, заявили в полиции. Также оказалось, что мужчина был ранее судим. 31 июля поиски Скрипника в Миргородском районе прекратили. А уже 1 августа стало известно, что его ликвидировали у поселка Опошня Зеньковского района Полтавской области.

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01
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