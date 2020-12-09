Лежал на скамейке около часа: мужчина умер, не дождавшись "скорую"

Мужчина пролежал на скамейке около часа, пока "скорая" доехала Фото: 048.ua

В Одессе летний мужчина присел на скамейку и потерял сознание. "Скорая" очень долго ехала и он умер.

Произошло все 9 декабря на проспекте Шевченко, пишет 048.ua. Прохожие заметили, что на скамейке лежит мужчина и не подает признаков жизни. Примерно в это же время сотрудники риэлторской компании, первые заметили мужчину, позвонили в "скорую". В течение 25 мин. так никто и не приехал.

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Еще через 15 мин. небезразличная одесситка попыталась нащупать у мужчины пульс, а после нашла его телефон и позвонила на последний набранный им номер. Трубку взял сын, который в этот момент находился на работе, после чего он сообщил о случившемся своей жене, которая живет неподалеку от этого места.

Между тем прошло около 45 мин. с момента, как впервые очевидцы вызвали медиков. За это время было сделано еще два звонка на линию "103" и дважды вызывали полицию, которая так и не приехала.

Мужчина пролежал на скамейке около часа, пока "скорая" доехала. Врачи констатировали его смерть.

В Харькове посреди улицы на скамейке нашли умершей женщину утром 30 марта. Тело на просп. Александровском обнаружили прохожие. Как выяснилось, умершей является 42-летняя местная жительница.