Лесовоз рухнул с моста в реку: есть погибшие

В селе Шевченково Кольского района Ивано-Франковской области лесовоз КамАЗ упал с моста в реку. Погибли два человека, еще один травмирован.

Трагедия произошла 20 мая, около 22:09. На место происшествия немедленно прибыли полицейские, спасатели и медики, сообщает полиция области.

Тела двух погибших нашли и вытащили из воды работники ДСНС. По предварительной информации, погибшие - водитель 1979 года рождения из села Лолин и пассажир 1994 года рождения из села Подлески. Еще одного пассажира 1991 года рождения госпитализировали.

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Причину аварии установит расследование. Предварительно: водитель не справился с управлением.

Автор: facebook.com/frankivsk.police В лесовозе было три человека. Выжил только один

Автор: facebook.com/frankivsk.police В лесовозе было три человека. Выжил только один

Во Львовской области возле села Липник произошла масштабная ДТП с участием двух микроавтобусов, легкового автомобиля и локомотива. Виновник — нетрезвый водитель Renault Trafic. Полицию на место происшествия вызвали очевидцы. Виновник ДТП заявил, что "это не он сделал", и что он уходит. Полицейские вынуждены были задержать подозреваемого.