Тройное столкновение на трассе Киев-Чоп: погибли люди

Фото: lv.dsns.gov.ua

На трассе Киев-Чоп в тройном столкновении погибли 43-летние мужчина и женщина из Червонограда. Ехали в легковушке Renault Kangoo и столкнулись с автовозом Scania и еще Chevrolet Cruze.

Авария произошла 18 мая около 23:35 в селе Козева Стрыйского района на Львовщине, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"Произошло столкновение трех автомобилей Renault Kangoo с автовозом Scania и автомобилем Chevrolet Cruze. Погибших из машины доставали за помощью спецоблорудования", - рассказали спасатели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный водитель открестился от аварии: столкнулись два буса, легковушка и локомотив

Предварительно, именно водитель Renault выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик, которым управлял 62-летний житель села Голики Славутского района Хмельницкой области. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты людей ЛОГА.

Все обстоятельства аварии установит следствие.

В Чугуевском районе Харьковской области столкнулись ВАЗ-21063 и грузовик Opel Movano.54-летний водитель легковушки и его 48-летняя пассажирка погибли на месте. По словам родственников погибшего, мужчина ранее перенес инсульт и терял сознание.