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вторник, 18 мая 2021 13:30

Пьяный водитель открестился от аварии: столкнулись два буса, легковушка и локомотив
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Во Львовской области столкнулись два бусы, легковой автомобиль и локомотив. Пьяный водитель заявил, что это не он сделал и начал потасовку с полицией
Фото: facebook.com/lvivpolice
Во Львовской области столкнулись два бусы, легковой автомобиль и локомотив. Пьяный водитель заявил, что это не он сделал и начал потасовку с полицией
Во Львовской области столкнулись два бусы, легковой автомобиль и локомотив. Пьяный водитель заявил, что это не он сделал и начал потасовку с полицией
Во Львовской области столкнулись два бусы, легковой автомобиль и локомотив. Пьяный водитель заявил, что это не он сделал и начал потасовку с полицией
Во Львовской области столкнулись два бусы, легковой автомобиль и локомотив. Пьяный водитель заявил, что это не он сделал и начал потасовку с полицией

Во Львовской области возле села Липник произошла масштабная ДТП с участием двух микроавтобусов, легкового автомобиля и локомотива. Виновник — нетрезвый водитель Renault Trafic.

Авария произошла ориентировочно в 22:00 на трассе Тернополь — Львов — Рава-Русская. Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

"49-летний водитель автомобиля Renault Trafic сначала врезался в Mercedes-Benz Sprinter под управлением 23-летнего водителя. Того по инерции отбросило на другой Mercedes-Benz под управлением 44-летнего водителя. Сила удара была настолько велика, что бус продолжил движение на рельсах, где в него врезался локомотив. Водителя этого автомобиля забрали в больницу. Но потом он отказался от госпитализации", — рассказали патрульные.

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Полицию на место происшествия вызвали очевидцы. Виновник ДТП заявил, что "это не он сделал", и что он уходит. Полицейские вынуждены были задержать подозреваемого.

"Свидетели происшествия объяснили, что именно этот человек управлял автомобилем Renault Trafic. На место происшествия прибыл адвокат. В его присутствии мужчина прошел проверку на алкотестере Drager. Результат — 1,6 промилле. Нарушитель не согласился с результатом и отказался проходить проверку в медицинском учреждении", — говорится в сообщении.

На жителя Киевской области составили админпротоколы.

В Энергодаре Запорожской области грузовой поезд на переезде протаранил Renault Кangoo. От удара автомобиль бросило вперед и он сбил регулировщика. Авария произошла на железнодорожном переезде, на въезде в город.

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