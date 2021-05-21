Легковушка после ДТП разлетелась пополам и загорелась: кадры аварии

На Харьковщине из-за столкновения двух легковушек одна из них загорелась.

Авария произошла на трассе в поселке Лесное Малоданиловской ОТГ. Не разминулись ГАЗ 31029 и Subaru Forester, сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

"В результате происшествия автомобиль ГАЗ разлетелся на две части, после чего загорелся моторный отсек. К месту происшествия прибыло отделение службы спасения на автоцистерне и быстро потушило пламя в автомобиле. Площадь пожара составила около 1 квадратного метра", - говорится в сообщении.

Фото: kh.dsns.gov.ua

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Водителей обоих автомобилей забрали в больницу.

Обстоятельства аварии выясняются.

В селе Шевченково Кольского района Ивано-Франковской области лесовоз КамАЗ упал с моста в реку. Погибли два человека, еще один травмирован.