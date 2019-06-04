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вторник, 04 июня 2019 21:55

Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
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Полицейские 42-летний Владимир Петровец и 31-летний Иван Приходько смертельно ранили 5-летнего Кирилла Тлявова, когда стреляли по банках. Это произошло 31 мая во Переяславе-Хмельницком Киевской области. Оба правоохранители возможно были пьяными.

Автор: 112.ua
  3 июня Кирилл Тлявов умер в больнице
3 июня Кирилл Тлявов умер в больнице

Ребенка доставили в реанимационное отделение местной больницы. Диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, внутримозговую гематому и перелом височной кости. 3 июня Кирилл умер.

РЕАКЦИЯ ОБЩЕСТВА

Возмущенные гибелью ребенка из-за пьяных развлечения мужчин, активисты собрали митинг под стенами Министерства внутренних дел Украины. Требовали уволить министра МВД Арсена Авакова и наказать виновных полицейских.

После этого руководителей Переяслав-Хмельницкого отдела полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей. Сейчас обдумывают их дальнейшее пребывание в органах.

4 июня по этому делу состоялось заседание Голосеевского суда Киева. Ивана Приходько взяли под стражу на 2 месяца без права на залог. Прокуратура отмечала возможной побега, давления на свидетелей, уничтожении вещественных доказательств. Другому подозреваемому Владимиру Петровке дали 60 суток ареста. Есть риск, что он скроется от следствия.

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ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОДОЗРЕВАЕМЫХ

Оба правоохранители неаттестованные и не имеют соответствующего образования.

Автор: radiosvoboda.org
  Ивана Приходько взяли под стражу на 2 месяца
Ивана Приходько взяли под стражу на 2 месяца

Иван Приходько по профессии слесарь. После армии пошел в Госавтоинспикцию. С 2010 года - водитель в секторе материального обеспечения Голосеевского райуправления МВД. В 2011-м вернулся работать инспектором ГАИ.

С 2015 года был командиром отделения взвода в роте столичной полиции №5. Через год его уволили за несоответствие, но на следующий день восстановили решением Окружного админсуда Киева. Впоследствии Приходько вернулся работать патрульным. В 2017 году получил образование в Переяслав-Хмельницком педагогическом университете им. Сковороды. С марта 2018-го работает в секторе превенции водной полиции.

Автор: rbc.ua
  Владимиру Петровке дали 60 суток ареста
Владимиру Петровке дали 60 суток ареста

Владимир Петровец последний год работал в отделе полицейского реагирования Переяслава. По образованию - водитель-пасечник. Инспектором ГАИ стал в 1999 году. В 2005-2006 годах работал в спецподразделении "Кобра". Впоследствии вернулся в дорожный патруль.

Во время реформы МВД 2015-го его назначили командиром отделения роты особого назначения №1 в Киеве. В 2017 году перевелся на дороги Киевской области полицейским взвода №5.

ЧТО ИЗВЕСТНО О СЕМЬЕ МАЛЬЧИКА

Семья Тлялввих живет неподалеку от подозреваемых. Кроме Кирила имеют еще старшего сына.

В тот день младший гулял вместе с другом 8-летним Артемом у дворе. Затем резко упал. Когда прибежали родственники увидели его окровавленным, без сознания. Сначала подумали, что он упал и ударился. Но позже в 50 м от места трагедии нашли простреленные бутылки и гильзы.

"В 00:00 его забрали на операцию, в 2:40 должны были вывезти, но врачи вышли к нам только через полтора часа. Сказали, что состояние очень тяжелое", - рассказывает бабушка парня Александра Тлявова.

Автор: Facebook/Татьяна Тлявова
  Татьяна и Игорь Тлявови имеют двух сыновей, Кирилл - младший
Татьяна и Игорь Тлявови имеют двух сыновей, Кирилл - младший

ВЕРСИИ УБИЙСТВА

Кроме подозреваемых полицейских, в деле фигурируют неустановленные лица. Есть версия, что попасть могла ребенок, которому давали пострелять.

"Хозяин дома имел собственное оружие. Ребенок также пользовалась им. Были изъяты гильзы и патроны, оружие до сих пор не найдено. Из показаний свидетелей, оно было и с него стреляли. Более того, это оружие во время проведения обыска исчезло, хотя находилась на крыльце дома", - заявил адвокат семьи погибшего Александр Щербина.

Местные говорят, что фигураты дела родственники. Петровец муж сестры Приходько. Оба имеют по 2 детей. В тот день будто-бы собрались, чтобы научить 15-летнего сына Владимира стрелять из ружья.

Также стало известно, что раненого Кирилла в больницу везла женщина, которая говорила с мальчиком за несколько минут до трагедии.

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"В действиях тех полицейских признаки двух преступлений - убийства по неосторожности и хулиганства, - сообщает юрист-криминолог Анна Маляр. - Это соответственно 5 и 4 года лишения свободы. Если будет именно такая квалификация, то максимальный срок наказания - 12 лет лишения свободы. Но это предварительная оценка, возможно, следствие установит какие-то другие факты. Ведь сейчас неизвестно кто из них попал в ребенка. Может вообще не установят. Если они оба брали оружие в руки, оба ничего не помнят и не окажется свидетелей, то будет достаточно сложно узнать истину".

ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ

На убийство парня отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Пообещал лично проконтролировать расследование дела.

"К сожалению, все усилия медиков оказались напрасными. 5-летний Кирилл скончался в больнице. Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я - как президент и как отец - хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были справедливо наказаны. Смягчения или попытки замять дело не будет. Эта трагедия должна стать уроком. Те, кто должны заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности", - сказал Зеленский.

Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов в связи с гибелью Тлявова подал в отставку и попросил отправить его на службу в зону Операции объединенных сил на Донбассе.

"Как начальник полиции Киевской области несу ответственность за действия подчиненных, поэтому я обратился к главе Национальной полиции с рапортом об отстранении от занимаемой должности и прошу направить меня в места проведения ООС", - сказал Ценов.

4 июня с семьей Тлявових встретился министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Нацполиции Сергей Князев.

В МВД решили организовать психологическую помощь для старшего сына Дениса Тлявова. В семью Тлявових направили психологов, специализирующихся на работе с людьми, которые пережили потерю близких.

Автор: МВС
  Министр МВД Арсен Аваков и глава Нацполиции Сергей Князев встретились с семьей Тлялових 4 июня
Министр МВД Арсен Аваков и глава Нацполиции Сергей Князев встретились с семьей Тлялових 4 июня

"Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание", - подчеркнул Арсен Аваков.

Также МВД взяли на себя все организационные вопросы похорон мальчика. Они назначены на 5 июня.

Адвокаты полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова утверждают, что убийцами могли быть гости подозреваемых. Во дворе полицейских находились еще 2 человека.

Защитник пострадавшей семьи считает, что все, кто был во дворе в тот день. могли быть знакомыми и в тот вечер находились в нетрезвом состоянии.

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  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
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