Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика

Полицейские 42-летний Владимир Петровец и 31-летний Иван Приходько смертельно ранили 5-летнего Кирилла Тлявова, когда стреляли по банках. Это произошло 31 мая во Переяславе-Хмельницком Киевской области. Оба правоохранители возможно были пьяными.

Автор: 112.ua 3 июня Кирилл Тлявов умер в больнице

Ребенка доставили в реанимационное отделение местной больницы. Диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, внутримозговую гематому и перелом височной кости. 3 июня Кирилл умер.

РЕАКЦИЯ ОБЩЕСТВА

Возмущенные гибелью ребенка из-за пьяных развлечения мужчин, активисты собрали митинг под стенами Министерства внутренних дел Украины. Требовали уволить министра МВД Арсена Авакова и наказать виновных полицейских.

После этого руководителей Переяслав-Хмельницкого отдела полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей. Сейчас обдумывают их дальнейшее пребывание в органах.

4 июня по этому делу состоялось заседание Голосеевского суда Киева. Ивана Приходько взяли под стражу на 2 месяца без права на залог. Прокуратура отмечала возможной побега, давления на свидетелей, уничтожении вещественных доказательств. Другому подозреваемому Владимиру Петровке дали 60 суток ареста. Есть риск, что он скроется от следствия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Это не "реформа" полиции, а профанация - аналитик

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОДОЗРЕВАЕМЫХ

Оба правоохранители неаттестованные и не имеют соответствующего образования.

Автор: radiosvoboda.org Ивана Приходько взяли под стражу на 2 месяца

Иван Приходько по профессии слесарь. После армии пошел в Госавтоинспикцию. С 2010 года - водитель в секторе материального обеспечения Голосеевского райуправления МВД. В 2011-м вернулся работать инспектором ГАИ.

С 2015 года был командиром отделения взвода в роте столичной полиции №5. Через год его уволили за несоответствие, но на следующий день восстановили решением Окружного админсуда Киева. Впоследствии Приходько вернулся работать патрульным. В 2017 году получил образование в Переяслав-Хмельницком педагогическом университете им. Сковороды. С марта 2018-го работает в секторе превенции водной полиции.

Автор: rbc.ua Владимиру Петровке дали 60 суток ареста

Владимир Петровец последний год работал в отделе полицейского реагирования Переяслава. По образованию - водитель-пасечник. Инспектором ГАИ стал в 1999 году. В 2005-2006 годах работал в спецподразделении "Кобра". Впоследствии вернулся в дорожный патруль.

Во время реформы МВД 2015-го его назначили командиром отделения роты особого назначения №1 в Киеве. В 2017 году перевелся на дороги Киевской области полицейским взвода №5.

ЧТО ИЗВЕСТНО О СЕМЬЕ МАЛЬЧИКА

Семья Тлялввих живет неподалеку от подозреваемых. Кроме Кирила имеют еще старшего сына.

В тот день младший гулял вместе с другом 8-летним Артемом у дворе. Затем резко упал. Когда прибежали родственники увидели его окровавленным, без сознания. Сначала подумали, что он упал и ударился. Но позже в 50 м от места трагедии нашли простреленные бутылки и гильзы.

"В 00:00 его забрали на операцию, в 2:40 должны были вывезти, но врачи вышли к нам только через полтора часа. Сказали, что состояние очень тяжелое", - рассказывает бабушка парня Александра Тлявова.

Автор: Facebook/Татьяна Тлявова Татьяна и Игорь Тлявови имеют двух сыновей, Кирилл - младший

ВЕРСИИ УБИЙСТВА

Кроме подозреваемых полицейских, в деле фигурируют неустановленные лица. Есть версия, что попасть могла ребенок, которому давали пострелять.

"Хозяин дома имел собственное оружие. Ребенок также пользовалась им. Были изъяты гильзы и патроны, оружие до сих пор не найдено. Из показаний свидетелей, оно было и с него стреляли. Более того, это оружие во время проведения обыска исчезло, хотя находилась на крыльце дома", - заявил адвокат семьи погибшего Александр Щербина.

Местные говорят, что фигураты дела родственники. Петровец муж сестры Приходько. Оба имеют по 2 детей. В тот день будто-бы собрались, чтобы научить 15-летнего сына Владимира стрелять из ружья.

Также стало известно, что раненого Кирилла в больницу везла женщина, которая говорила с мальчиком за несколько минут до трагедии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейские, что подстрелили 5-летнего мальчика, могут сесть пожизненно

"В действиях тех полицейских признаки двух преступлений - убийства по неосторожности и хулиганства, - сообщает юрист-криминолог Анна Маляр. - Это соответственно 5 и 4 года лишения свободы. Если будет именно такая квалификация, то максимальный срок наказания - 12 лет лишения свободы. Но это предварительная оценка, возможно, следствие установит какие-то другие факты. Ведь сейчас неизвестно кто из них попал в ребенка. Может вообще не установят. Если они оба брали оружие в руки, оба ничего не помнят и не окажется свидетелей, то будет достаточно сложно узнать истину".

ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ

На убийство парня отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Пообещал лично проконтролировать расследование дела.

"К сожалению, все усилия медиков оказались напрасными. 5-летний Кирилл скончался в больнице. Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я - как президент и как отец - хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были справедливо наказаны. Смягчения или попытки замять дело не будет. Эта трагедия должна стать уроком. Те, кто должны заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности", - сказал Зеленский.

Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов в связи с гибелью Тлявова подал в отставку и попросил отправить его на службу в зону Операции объединенных сил на Донбассе.

"Как начальник полиции Киевской области несу ответственность за действия подчиненных, поэтому я обратился к главе Национальной полиции с рапортом об отстранении от занимаемой должности и прошу направить меня в места проведения ООС", - сказал Ценов.

4 июня с семьей Тлявових встретился министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Нацполиции Сергей Князев.

В МВД решили организовать психологическую помощь для старшего сына Дениса Тлявова. В семью Тлявових направили психологов, специализирующихся на работе с людьми, которые пережили потерю близких.

Автор: МВС Министр МВД Арсен Аваков и глава Нацполиции Сергей Князев встретились с семьей Тлялових 4 июня

"Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание", - подчеркнул Арсен Аваков.

Также МВД взяли на себя все организационные вопросы похорон мальчика. Они назначены на 5 июня.

Адвокаты полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова утверждают, что убийцами могли быть гости подозреваемых. Во дворе полицейских находились еще 2 человека. Защитник пострадавшей семьи считает, что все, кто был во дворе в тот день. могли быть знакомыми и в тот вечер находились в нетрезвом состоянии.