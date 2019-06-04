Убийство 5-летнего мальчика: для Авакова и Луценко требуют наказания

5-летний Кирилл Тлявов умер в больнице

Глава МВД Арсен Аваков, генпрокурор Юрий Луценко и руководитель Нацполиции Сергей Князев должны понести политическую ответственность за гибель 5-летнего мальчика, которого застрелили полицейские.

На этом с трибуны отметила народный депутат Елена Сотник.

"Когда его доставили в больницу, оперативная группа, которая приехала на место, странным способом установила, что ранения были получены в результате механического удара. Полицейские фактически пытались прикрыть преступление, выгородить коллег. 2 дня мычания со стороны Национальной полиции, никакой адекватной реакции, пока вчера общественность не вышла под Министерство внутренних дел. И начали требовать, во-первых, переквалификации - они хотели квалифицировать это как преступление по неосторожности. Во-вторых, передачи в Государственное бюро расследований, потому что полиция хотела сама себя расследовать. В-третьих, избрание меры пресечения не домашний арест, как хотели сначала прокуроры, а содержание под стражей...

Сегодня пройдут акции по всей Украине, под всеми участками полиции. Если вы считаете, что отставки руководителя полиции Киевской области достаточно, то нет. Должны понести ответственность прокуратура, которая тоже участвовала в этом, МВД, Национальная полиция... Нужно вызвать сюда министра внутренних дел, председателя Национальной полиции, генерального прокурора, а также главу ГБР, чтобы он доложил о возможности проведения независимого расследования", - сказала Сотник.

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31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 2 пьяных полицейских решили развлечься и пострелять в банки. Под пулю попал 5-летний Кирилл Тлявов. Парня доставили в больницу в Киеве. 3 июня он умер. Весть о "развлечениях" правоохранителей и смерть ребенка возмутила общество. Вечером 3 июня под стенами МВД люди организовали акцию. После этого стало известно об отстранении руководства районной и областной полиции.