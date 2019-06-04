Это не "реформа" полиции, а профанация - аналитик

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Мне забросили причастность к убийству украинскими полицейскими мальчика. Это страшная трагедия. Конечно, речь идет об убийстве, а не об упреке мне. Впрочем, должен напомнить, что "реформа" полиции происходила не по моему плану - я предлагал всех уволить и набирать новых.

Об этом публицист Дмитрий Потехин написал в Facebook.

Он возглавлял одну из аттестационных комиссий полицейских в Киеве.

"Мы должны бы были не переаттестовать, а набирать. Я не изображал успешности реформы и удачного преобразования милиции в полицию. Наоборот, говорил, что это профанация, а не реформа. Говорил это сразу и публично. Мои критерии оценки были значительно жестче формальных, предложенных организаторами этой "реформы", - сказал он.

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По мнению Потехина, не хватало не только процедуры, но и соответствующего суда.

"Реформа должна начинаться с судебной реформы. Или, точнее, из создания в Украине судебной системы. Вместо этого освобожденные нами мусора обжаловали решение комиссии, а рассматривали эти иски их сокурсники по тем же совковым ментоакадемиям.

Родителям, которые потеряли ребенка, сочувствую. Стране, которая имеет такую ​​"правоохранительную" и "судебную" системы, тоже", - подытожил аналитик.

31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 2 правоохранителей - Иван Приходько и Владимир Петровец - "пристреливали" ружье, одна пуля попала во двор, где играл 5-летний Кирилл Тлявов. Ребенка доставили с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутримозгового гематомой и переломом височной кости в реанимационное отделение Переяслав-Хмельницкой центральной больницы. В понедельник, 3 июня, ребенок умер.