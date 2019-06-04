Кто убил Кирилла: в момент трагедии во дворе были друзья полицейских

Адвокаты полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова утверждают, что убийцами могли быть гости подозреваемых.

Во дворе полицейских находились еще 2 человека, сообщает Украинская правда.

"Из материалов ходатайства известно, что с полицейскими были другие неустановленные досудебным расследованием лица", - говорит адвокат подозреваемого милиционера Ивана Приходько, Андрей Чичиркин.

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Он добавил о необходимости найти тех, кто был рядом в момент трагедии.

"Сейчас акцентировано внимание почему-то только на работниках полиции, при этом есть еще два человека, которых надо искать и так далее", - добавил он.

О том, что во дворе, из которого убили мальчика, находились 4 человека подтвердил адвокат пострадавших родителей Александр Щербина.

"Это подтверждается. Материалами следствия и показаниями свидетелей. Речь идет про 4-х человек. Возможно, там были еще какие-то показания. Но пока - 4 человека. Имена установлены. Двое полицейских задержаны, один из тех, что был - несовершеннолетнее лицо, это сын одного из фигурантов, которым предъявили подозрение, еще один проходит в качестве свидетеля", - сказал Щербина.

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Он не сказал чей сын находился во дворе, но добавил, что оружие, из которого убили Кирилла исчезло.

"Об оружии комментировать не можем, потому что еще не проведен ряд экспериментов. Это оружие сейчас где-то скрывается. Это сейчас устанавливает Государственное бюро расследований, которое выехало туда, в том числе и для проведения эксперимента с привлечением полиции. Оно уже проводится, по той информации, что у меня есть. Подозреваемых могут привлекать к этим действиям, но они пока находятся в СИЗО", - сказал Щербина.

Адвокат пострадавших добавил, что на территории двора изъяли патроны и гильзы от оружия, из которого, вероятно, стреляли по мальчику.

Адвокат подозреваемого говорит, что они похожи на гильзы от Флобера.

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"Я знаю, какие гильзы и которые патроны были изъяты при проведении обысков. Патронов на системе Флобера изъято не было. Гильзы похожи, но немного разный калибр, немножко больше", - сказал адвокат подозреваемого Владимира Петровца.

О других вещах, которые забрали со двора, адвокат говорить не стал аргументируя тем, что это нарушает тайну досудебного расследования.

Защитник пострадавшей семьи считает, что все, кто был во дворе в тот день. могли быть знакомыми и в тот вечер находились в нетрезвом состоянии.

31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 2 правоохранителей - Иван Приходько и Владимир Петровец - "пристреливали" ружье, одна пуля попала во двор, где играл 5-летний Кирилл Тлявов. Ребенка доставили с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутримозгового гематомой и переломом височной кости в реанимационное отделение Переяслав-Хмельницкой центральной больницы. В понедельник, 3 июня, ребенок умер.