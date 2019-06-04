Зеленский прокомментировал убийство ребенка в Переяславе

Президент Владимир Зеленский напомнил о погибших на Донбассе детях / фото: Trendsmap

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя убийство 5-летнего Кирилла Тлявова из Переяслава-Хмельницкого, вспомнил о погибших детях у войне на Донбассе.

По данным ООН за 5 годов боевых действий погибли 147 маленьких украинцев, пишет Президент у себя на Facebook.

"Прилетел в Брюссель. Впереди - ряд встреч на высшем уровне. Но из головы не идет 5-летний Кирилл. И еще сотни детей, погибших от пуль взрослых на востоке Украины. По данным мониторинговой миссии ООН, на 1 июня этого года на Донбассе потеряли жизнь 147 маленьких украинцев. 98 мальчиков. 49 девочек. Ранены 363 ребенка", - пишет Зеленский.

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Около 200 тыс. детей являются внутренне перемещенными лицами.

"Статус жертв войны получили почти 23 000 детей. Для десятков тысяч эта война обернулась насилием - психологическим, сексуальным, физическим. Сегодня, в Международный день невинных детей, я пользуюсь случаем, чтобы еще раз напомнить нашим европейским друзьям эти ужасные цифры и призвать Россию прекратить войну. Ради того, чтобы сохранить жизнь, в том числе детей. Конечно, призывов мало. Поэтому мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня по вопросу - как мы вместе будем давить на агрессора как мы заставлять его к миру? Верю, что вместе мы найдем решение. Пусть не сегодня, но обязательно найдем. Обязаны найти - ради детей", - добавляет президент.

4 июня Владимир Зеленский осуществляет первый официальный зарубежный визит. Поехал в Брюссель.

31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 2 правоохранителей - Иван Приходько и Владимир Петровец - "пристреливали" ружье, одна пуля попала во двор, где играл 5-летний Кирилл Тлявов. Ребенка доставили с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутримозгового гематомой и переломом височной кости в реанимационное отделение Переяслав-Хмельницкой центральной больницы. В понедельник, 3 июня, ребенок умер.