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понедельник, 03 июня 2019 19:52

Умер 5-летний мальчик, которого ранили полицейские

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Умер 5-летний мальчик, которого ранили полицейские
В больнице скончался 5-летний мальчик, в которого стреляли полицейские. Фото: Кorupciya.com

В больнице скончался 5-летний мальчик, в которого стреляли полицейские.

Об этом сообщила корреспондент "Прямого".

У мальчика было тяжелое ранение головы. Он находился на аппарате искусственного дыхания, функции сердечно-сосудистой системы поддерживали с помощью медикаментов.

Состояние хлочика оценивали, как крайне тяжелое. Врачи говорили, что его травмы не совместимые с жизнью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Патрульным, которые попали в 5-летнего мальчика, сообщили о подозрении

Мальчик получил ранения в результате стрельбы, которую для развлечения устроили полицейские. В ночь на воскресенье глава Нацполиции Сергей Князев сообщил об их задержании. Бабушка раненого мальчика рассказала, что полицейские признают свою вину, но не знают, кто из них попал в ребенка, потому что были очень пьяны. Сейчас полицейским уже сообщили о подозрении

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Дата
03
июня

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