Полицейские, что подстрелили 5-летнего мальчика, могут сесть пожизненно

Двум полицейским из Переяслав-Хмельницкого Киевской области, которые недавно подстрелили 5-летнего мальчика, грозит пожизненный срок заключения.
После смерти ребенка 3 июня прокуратура переквалифицировала преступление, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская.
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Арестованным объявили подозрение в совершении преступления по п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство малолетнего ребенка, а также ч. 2, 4 ст. 296 УК - хулиганство, совершенное группой лиц, с применением оружия.
"В совокупности за эти преступления им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - пояснила Гайовская.
31 мая в травматологическое отделение Переяслав-Хмельницкой больницы доставили 5-летнего мальчика с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой. Во время операции в черепе обнаружили пулю. Как оказалось, ребенок пострадал в результате стрельбы, которую для развлечения устроили полицейские. Подозреваемые были в нетрезвом состоянии.
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